Unterricht beginnt bald

Oftersheim.Die Ferienzeit neigt sich dem Ende zu und bald beginnt an beiden Schulen in der Gemeinde wieder der Unterricht: für die Klassen zwei bis vier an der Friedrich-Ebert-Grundschule am Mittwoch, 11. September, um 8.40 Uhr. Der erste Schultag endet nach der fünften Stunde um 12.25 Uhr.

Die Einschulungsfeier der künftigen Erstklässler findet am Freitag, 13. September, um 15.30 Uhr in der Kurpfalzhalle statt. Bereits am Dienstag, 10. September, treffen sich die Klassenlehrerinnen mit den Erstklässler-Eltern um 19.30 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Kirche (direkt neben der Schule) zum ersten Elternabend. Zu beiden Veranstaltungen haben die Erstklässler und ihre Eltern bereits Einladungen bekommen. Die Kernzeit- und Hortbetreuung geht ab Mittwoch, 11. September, wieder los.

Eltern treffen sich am Abend vorher

Die Klassen zwei bis vier und zehn der Theodor-Heuss-Schule (THS) starten am Mittwoch, 11. September, zur zweiten Stunde (8.25 Uhr). Der Unterricht am ersten Schultag endet nach der fünften Stunde (12.05 Uhr). Die ersten Klassen feiern ihre Einschulung am Freitag, 13. September, um 15.30 Uhr. Unterrichtsbeginn ist Montag, 16. September, um 8.25 Uhr. Der Elternabend für die ersten Klassen findet am Donnerstag, den 12. September, um 19 Uhr in der THS statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.09.2019