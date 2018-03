Unterstützung ist Ehrensache

Anzeige

Oftersheim.Nah dran an der Natur: Das, was die 23 Kinder an diesem kalten Februarmorgen geschaffen hatten, erfüllte sie ganz offensichtlich und zu Recht mit Stolz. Aus einer großen, mit Robinien und Brombeeren verwachsenen Fläche hatten sie eine Freifläche gezaubert, auf der bald schon Blumen blühen sollen. Gleich hinter der Karl-Frei-Sporthalle fristete ein Hanggrundstück bereits seit vielen Jahren ein Schattendasein. Insgesamt drei Arbeitseinsätze initiierten Holger Hitzelberger und Peter Rösch gemeinsam mit den Schülern der Natur-Arbeitsgemeinschaft an der benachbarten Theodor-Heuss-Schule, um sie nun endgültig frei zu legen.

Trotz grimmiger Kälte trafen nach und nach 23 Kinder und 15 Erwachsene ein, um gemeinsam Hand anzulegen. Das war auch bitter nötig, denn die großen Baumstümpfe und Wurzeln benötigten viele Hände, um sich vom Erdreich zu lösen.

Kräftig zerrten da auch Laura und Amelie, die gemeinsam mit ihrem Papa Andreas Lippke den Hang stürmten. „Ich bin von Beruf Landschaftsgärtner, da war es Ehrensache, das ich helfe“, betonte der und betrachtete stolz seine Mädels, die sichtlich die Leidenschaft ihres Vaters fürs Grüne geerbt haben.