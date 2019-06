Unterwegs mit dem VdK

Oftersheim.Auf zwei Ausflüge weist der VdK in einer Pressemitteilung hin. Der erste, eine Tagestour, führt am Samstag, 6. Juli, über das Kloster Eberbach zum Sekt und Biedermeierfest in die Rosenstadt Eltville am Rhein. Abfahrt ist um 8 Uhr an der Kurpfalzhalle. Peter Mark, Telefon 06202/59 24 54, nimmt gerne noch Anmeldungen entgegen.

Wer mit dem VdK eine schöne Woche vom Sonntag, 8. September bis Sonntag, 15. September, im Bayerischen Wald verbringen möchte, kann sich ebenfalls bei Peter Mark informieren und anmelden. Der Reisepreis von 650 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag: 70 Euro) beinhaltet die Hin- und Rückfahrt mit dem Bus, ein Ausflugsprogramm vor Ort (Besuche von Regensburg, Passau, Cham, Straubing, Baumwipfelpfad), das Abendprogramm im Hotel Mariandl, die kostenlose Nutzung von Schwimmbad und Sauna, Frühstücksbuffet und abends Menüwahl. Anmeldeschluss für die Mehrtagesfahrt in den Bayerischen Wald ist Montag, 5. August. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.06.2019