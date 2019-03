Vereine zum Mitmachen animiert

Oftersheim.Ein Informations- und Vorbereitungstreffen zum Sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche findet am Donnerstag, 14. März, um 18.30 Uhr in den Räumen im Erdgeschoss der Mannheimer Straße 59 statt. Alle Vereine, Einrichtungen und Gruppen sind eingeladen, die sich für eine Beteiligung interessieren und die zur Abwechslung in der Ferienzeit gerne beitragen möchten, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Das Sommerferienangebot wird vom Samstag, 27. Juli, bis Dienstag, 10. September, stattfinden. Im Interesse der Kinder und Jugendlichen – und für eine besser Planbarkeit – bittet die Gemeinde um Unterstützung sowie um eine möglichst zahlreiche Teilnahme an diesem Informations- und Vorbereitungstreffen. Die Gesamtkoordination der Veranstaltungen läuft im Jugendreferat der Gemeinde zusammen, teilt die Verwaltung mit.

Wer Fragen, Anregungen oder Wünsche zum Thema hat, erreicht den Jugendreferenten Steffen Eisemann im Rathaus per Telefon 06202/59 71 13 oder per E-Mail an jugendreferat@oftersheim.de, heißt es in der Mitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 04.03.2019