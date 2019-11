„Verkaufsoffene Sonntage sind Volksfeste“

Im Anschluss an unseren Termin kam die Klasse 5a der Weinböhlaer Oberschule zu Siegfried Zenker, um mehr über ihn und sein Amt zu erfahren. Die Kinder wollten unter anderem wissen, welche Hobbys er hat („als Bürgermeister muss man sich um seine Freizeitgestaltung keine Gedanken machen, aber wenn ich dazukomme, spiele ich gerne Tischtennis“) oder ob er ein Haustier besitzt („dafür ist in unserer Wohnung kein Platz“) und ob es bald einen Indoor-Spielplatz gibt, was Zenker verneinte.

