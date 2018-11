Verkaufte Marmeladen machen Orgel wieder flott

OFTERSHEIM.Rainer Ruhland klettert behände in den Orgelinnenraum. Der Organist kennt „sein“ Instrument, das seit der Einweihung im Jahr 1957 in der Christuskirche seinen Platz hat. Drinnen geht es über eine schmale Leiter mitten hinein zwischen Hunderte Pfeifen.

Ruhland zeigt die neueste Verbesserung, die Orgelrestaurator Joachim Popp aus Walldürn fertiggestellt hat: Mittels zwei kleiner technischer Veränderungen ist das Rauschen der Tremulanten weggezaubert. Tremulanten verändern die Stärke eines Klanges, etwa, um diesen gegenüber Begleitstimmen hervorzuheben.

Abhilfe geschaffen

„Durch die Rauschtöne war das sehr beeinträchtigt“, erinnert sich Ruhland ans Orgelspiel und die Kommentare der Zuhörer. Viele Gottesdienstbesucher hören genau, wenn etwas nicht stimmt. Genießer gut gespielter Orgelmusik umso mehr. Hier ist somit Abhilfe geschaffen worden. Möglich macht das der Kirchenchor, der am morgigen Sonntag zur 22. Orgelfondsaktion einlädt. Ein Restbetrag für diese Arbeit des Orgelbauers steht noch aus, der damit finanziert werden soll.

„Aber so ein Instrument in diesem Alter bietet immer Raum für mehr Verbesserungen“, sagt der Organist und zeigt außen, dass die tiefen Töne im 16-Fuß-Register mehr Raum brauchen. „Die reagieren verzögert und sehr leise“, erklärt Ruhland, dass Orgelbauer Popp einen Weg gefunden habe, hier „Luft“ zu schaffen, damit der Klang voller wird und ohne Zeitverzögerung funktioniert. Damit auch hier der voluminöse Klang des Instruments erschallen und erfreuen kann, werden weitere Gelder benötigt.

Die traditionelle und beliebte Orgelfondsaktion im Advent ist dafür gedacht. Der evangelische Kirchenchor lädt auch dieses Jahr dazu wieder herzlich ein. Begleitend wird es einen kleinen Adventsmarkt am ersten Adventssonntag, 2. Dezember, im großen Gemeindesaal geben. Dort ist nach dem Gottesdienst ungestörtes Stöbern, Sehen und Kaufen angesagt.

Allerlei Köstlichkeiten warten auf die Gäste: Herzhaftes wie Lachsbrötchen und Servelat sowie ein reichhaltiges Kuchenangebot mit Kaffee oder Tee in vorweihnachtlicher Atmosphäre sind gerichtet. An den Verkaufsständen gibt es hausgemachte Marmeladen und Gelees in vielfältigen Geschmacksrichtungen. Süßes Weihnachtsgebäck und vielfältige Bastelarbeiten suchen ein neues Zuhause. Bei der zweiten Auflage des „weihnachtlichen Schnäppchenmarkts“, der im vergangenen Jahr großen Erfolg feierte, sind kleine Geschenke, liebevolle Mitbringsel und Weihnachtsdekoration zu entdecken.

Der Erlös dieser Aktion wird wieder der Orgel zugutekommen. An allen Adventssonntagen kann man nach dem Gottesdienst, am Ein-Welt-Stand weiterhin die selbstgemachten Marmeladen und Gelees erwerben. Über den Orgelfonds sind seit 2007, dem Beginn der Renovierungsarbeiten, über 40 000 Euro bislang in die Orgelsanierung geflossen.

Technik überarbeitet

Bisher sind unter anderem folgende Arbeiten an der Orgel ausgeführt worden: die komplette Neuintonation der Pfeifenregister, die Winddruckerhöhung, Abänderungen von Grund- und Verlaufsmensuren bei einem Großteil der labialen Register, Aufschnitterhöhungen im Labialbereich, Lackierung der Prospektpfeifen, Erneuerung von Trompete 8’(HW), Salizional 8’(OW) und Krummhorn 8’(OW), sowie die Neugestaltung der Spieltischanlage mit Einbau eines neuen Spieltischchassis. Die komplette Orgeltechnik wurde überarbeitet.

Wer das Instrument hören und dessen weitere Optimierung unterstützen möchte, hat am ersten Advent, 2. Dezember, um 10 Uhr im Gottesdienst und danach beim Adventsmarkt die Möglichkeit dazu.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.12.2018