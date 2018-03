Anzeige

Eppelheim.Es hätte auch nicht anders sein können. Die Ratsmitglieder freuten sich, der Wahl von Uwe Wagner als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr zustimmen zu dürfen. Das Votum ist vom Feuerwehrgesetz für das Land Baden-Württemberg vorgeschrieben.

Bei der Generalversammlung der Wehr im Januar war Wagner in geheimer Abstimmung für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Er hatte sich nach zwei Amtszeiten zur Wiederwahl gestellt. Trudbert Orth (CDU), Renate Schmidt (SPD), Christa Balling-Gündling (Grüne) und Bernd Binsch (EL) beglückwünschten Wagner und dankten den Feuerwehrangehörigen für den selbstlosen Einsatz, den Menschen ihrer Heimatstadt zu helfen. Die Feuerwehr habe auch in der Jugendarbeit Hervorragendes geleistet.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann weiß die Bevölkerung bei der Feuerwehr in guten Händen. Sie begrüßte den Kommandanten als „verlässlichen Partner“ im Dienst an der Gemeinschaft und dankte den Feuerwehrleuten für die in der Freizeit geleistete Arbeit. vw