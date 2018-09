Vermisst: Wer hat Andreas L. gesehen?

Oftersheim.Der 36-Jährige Andreas L. (Bild) wird seit Freitagmorgen vermisst. Auch seine Mutter war bereits hilfesuchend in unserer Redaktion. Um 6.30 Uhr war er von seiner Wohnung in Oftersheim zur Arbeit nach Hockenheim aufgebrochen. Dort kam L. aber nie an. Der Vermisste ist möglicherweise mit einem silbernen VW Polo mit dem Kennzeichen SP-GT 82 unterwegs. Andreas L. ist etwa 1,77 Meter groß und schlank. Er hat kurze dunkelblonde Haare und trägt einen Bart. Vermutlich ist L. mit einer langen verwaschenen Bluejeans, hellgrauen Stoffschuhen sowie einer dunkelblauen Windjacke bekleidet. Außerdem hat er einen schwarzen Rucksack dabei. sb/Bild: Polizei

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.09.2018