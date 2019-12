Vertragslaufzeit bis 2023

Oftersheim.Die Gemeinde nimmt, wie schon zweimal zuvor, wieder an der Bündelausschreibung Erdgas für die öffentlichen Gebäude teil. Dadurch soll der günstigste Lieferpreis erzielt werden. Bei der letzten Ausschreibung vor vier Jahren hatte sich der Gemeinderat gegen eine Lieferung mit Bioerdgasanteil ausgesprochen. Der Vertrag läuft Ende nächsten Jahres aus.

Dieses Mal wird eine feste Vertragslaufzeit von drei Jahren bis 2023 ausgeschrieben. Bei der letzten Ausschreibung waren äußerst günstige Marktpreise erzielt worden. Für die Teilnahme an der Ausschreibung sowie für die Nachbetreuung während der Vertragslaufzeit betragen die Kosten pro Jahr 78 Euro pauschal pro Teilnehmer, plus 8,90 Euro je Abnahmestelle, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer.

Derzeit werden in Oftersheim 16 Abnahmestellen beliefert. Auf die Gemeinde kämen jährliche Kosten von etwa 260 Euro zu. Um den Anforderungen des Gesetzes zur Nutzung erneuerbarer Wärmeenergie in Baden-Württemberg Rechnung zu tragen, kann die Erdgaslieferung auch mit einem zehnprozentigen Bioerdgasanteil ausgeschrieben werden. Es können einzelne oder alle Abnahmestellen mit Bioerdgas versorgt werden. Der Abrechnung 2018 lag ein Arbeitspreis von rund 4 Cent pro Kilowattstunde netto zugrunde, der Grundpreis variierte. Insgesamt beliefen sich die Heizkosten für die öffentlichen Gebäude in diesem Jahr auf knapp 194 000 Euro. Grünen-Fraktionsvorsitzender Patrick Schönenberg wollte eine Ausschreibung für alle Abnahmestellen von Erdgas mit einem Anteil von zehn Prozent Bioerdgas. Das Gremium war mit deutlicher Mehrheit dafür. Fünf Nein-Stimmen kamen von der CDU-Fraktion, die für alle Abnahmestellen Erdgas ohne Anteil von Bioerdgas bevorzugte.

Ergebnis ist verbindlich

Der Gemeinderat bevollmächtigte die Verwaltung, die Dienstleistungsgesellschaft des Gemeindetags (Gt-Service) mit der Ausschreibung der Erdgaslieferung für die Gemeinde ab dem 1. Januar 2021 dauerhaft zu beauftragen. Die Gt-Service kann zur Durchführung mit Partner zusammenarbeiten. Die Gemeinde verpflichtet sich, das Ergebnis der Ausschreibungen als verbindlich anzuerkennen. Der Beschlussvorschlag wurde mit fünf Enthaltungen der CDU-Fraktion angenommen. vw

