Verzicht auf maximale Förderung

Die Arbeiten sind schon weit fortgeschritten, der Gemeinderat hat nun eine weitere Entscheidung getroffen: Der Neubau in der Plankstadter Straße wird anteilig zu 50 Prozent für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen genutzt. © Zietsch

Oftersheim.Während die Europäische Union weiterhin über die Flüchtlingsfrage zerstritten ist und noch keine Einigkeit in Sachen Zuwanderung erzielt hat, geht es in den Kommunen schon längst um mehr: um die Anschlussunterbringung der Menschen. Auch in Oftersheim beschäftigt sich der Gemeinderat seit einiger Zeit mit dem Thema.

Klar war relativ schnell, dass die Hardtgemeinde die geforderte Quote

...

Sie sehen 6% der insgesamt 7454 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.07.2018