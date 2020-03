Viele Erfolge, viele Ehrungen

Oftersheim.Als der Vorsitzende vom Tennisclub (TCO), Daniel Spear, die Besucher zur Hauptversammlung begrüßte, blickte er voraus aber auch zurück in die Geschichte des Clubs. Lange dabei und deswegen auch ein Teil dieser Geschichte sind die Mitglieder, die für 25 Jahre Mitgliedschaft eine Urkunde erhielten. Bei den Neuwahlen blieb fast alles beim Alten, lediglich das Amt des Pressewarts wurde neu besetzt.

Des Weiteren gab der Vorsitzende bekannt, dass der Tennisclub bei einer Aktion Geld für die kleine Ciara gesammelt hat, die durch eine Spastik an den Rollstuhl gefesselt ist, um ihr eine Operation in den USA zu ermöglichen. Zudem wurde ein Gasgrill angeschafft, der den Mannschaften und Mitgliedern zur Verfügung steht.

Und auch sportlich blickt der der TCO auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Wie Sportwart Daniel Würmser und Jugendwartin Ricarda Brück berichteten, haben im vergangenen Jahr vier TCO-Mannschaften den Aufstieg geschafft, abgestiegen ist keine. Zudem werden zwei Leistungsklassenturniere angesichts des großen Zuspruchs in diesem Jahr erneut stattfinden. Erfreulich sei zudem, dass Jugendliche aus dem Nachwuchsbereich im Winter sogar in die Auswahlmannschaft des Bezirks Rhein-Neckar eingeladen wurden. Finanziell stand laut Geschäftsführer Marcel Seidel ein Überschuss in den Büchern und die Mitgliederzahl ist in der Vergangenheit leicht angestiegen.

Und dann gab’s noch zwei Termine: Am Samstag, 14. März, sowie am Samstag, 21. März, sind zwei Arbeitseinsätze anberaumt, bei denen die Anlage für die neue Saison fit gemacht wird. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.03.2020