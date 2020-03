Viele Leser klagen über die Buslinie 717

Die Haltestelle „Pleikartsförsterhof“ in Heidelberg, an der die Oftersheimer Schüler der Gregor-Mendel-Realschule in Kirchheim auf ihre Heimfahrten warten müssen: Es gibt weder eine Abgrenzung zur vierspurigen Straße (Tempo 70) noch ein Wartehäuschen oder eine Sitzbank. Die Busse sind zudem auch mittags nach Schulschluss regelmäßig überfüllt.

© Jungbluth