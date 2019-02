Vielen Dank, liebe Socke!

Der Japaner faltet gerne. Zum Beispiel Papier. Diese Fertigkeit heißt Origami und wer sich darauf versteht, zaubert aus einem Blatt kunstvolle Vögel.

Seit Jahresbeginn macht nun eine zierliche Frau aus dem Land der aufgehenden Sonne Furore. Sie faltet auch – aber Klamotten. Marie Kondo, im Internet unter dem Namen „KonMari“ unterwegs, bringt der Menschheit bei, wie sie Ordnung in ihr verwahrlostes Dasein bringt. Unter anderem durch das richtige Zusammenlegen von Kleidungsstücken auf Mikrogröße.

Wenn man’s richtig macht, wird aus einem Pullover im Handumdrehen ein Wollknäuel, der zwar irgendwie ordentlich im Schrank liegt. Aber wenn das gute Stück aus Kaschmir ist, stellt sich schon die Frage, ob die Falttechnik das flauschige Material nicht bald klumpig werden lässt.

Doch zum Aufräumen gehört auch wegwerfen. Und weil uns das manchmal schwerfällt, hat „KonMari“ auch dafür die richtige Strategie entwickelt. Ich soll prüfen, so ihr Tipp, ob beispielsweise ein Paar Socken Glücksgefühle (wie auch immer die sich ausdrücken mögen) in mir auslöst, wenn ich es in Händen halte.

Wer bis hierher noch bei der Stange geblieben ist, könnte sich spätestens jetzt wundern. Denn falls sich keine positiven Gefühle in mir regen, heißt es jetzt: Ab in den Müllsack. Aber nicht einfach nur reinwerfen, nein! Damit der Abschied leichter fällt, soll ich mit dem ausgedienten Teil sprechen, etwa so: „Danke, liebe Socke, dass du mich bis heute begleitet hast.“

Ich will mir nicht vorstellen, dass mich jemand beim Ausmisten nach Art von Marie Kondo beobachtet. Da besuche ich doch lieber einen Origami-Kurs!

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.02.2019