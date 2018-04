Anzeige

Oftersheim.Bei herrlichem Frühlingswetter und angenehmen Temperaturen zogen 21 Kinder in ihren weißen Gewändern und den Kerzen in der Hand gestern Morgen feierlich und erwartungsfroh in die St. Kilianskirche, um dort mit ihren Familien und Freunden die heilige Kommunion in einem Festgottesdienst zu feiern.

Schon seit einigen Monaten wurden die Kinder in Gruppen durch Katecheten auf diesen großen Tag vorbereitet. Die Erstkommunion steht in diesem Jahr unter dem Leitwort: „Jesus, wo wohnst Du?“

Diese Mädchen und Jungen haben gestern Erstkommunion gefeiert Matteo Bächle, Paul Breitrück, Selina Doberstein, Gabriel Durbiano, Katharina Eisele, Maya Fedel, Paulina Gieser, Nike Heß, Sophia Latham, David Majer, Nico Müller, Jonah Mutschler, Serena Petruccelli, Charlotte Pur, Ricarda Rimmler, Raphael Schmitt, Oliver Schub, Noah Seidel, Hannes Vobis, Nicolas Wagenblast und Laura Weber. az/zg