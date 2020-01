Volltreffer beim Ratespiel

Oftersheim.Mit der Herrenbierprobe startet der Sängerbund-Liederkranz in das neue Jahr – das ist Tradition und so wurde die Veranstaltung von vielen Mitgliedern schon sehnsüchtig erwartet. Dementsprechend viele Sänger – rund 50 Männer – waren folglich am Tag der Herrenbierprobe im Gewölbekeller der Mannheimer Straße 59 erschienen.

Der Organisator, Winfried Brunner, freute sich sichtlich über die hohe Beteiligung, dankte der Oftersheimer Geschäftswelt und Gastronomie für ihre großzügigen Spenden, die am Abend als Belohnung am Ende eines Ratespiels „ausgeschüttet“ werden sollten und wünschte allen einen gemütlichen Abend. Und gemütlich sollte das Beisammensein dann auch werden.

Wolfgang Ilgner hatte mit seinem Team, dem Vergnügungsausschuss, alles perfekt vorbereitet und so konnte der Abend mit dem Lied „Die Getränke sind frei“ eröffnet werden. Dann floss auch das Kurpfalzbräu und zur Kräftigung gab es knusprige Schweinshaxe mit Kartoffelsalat. Im Anschluss scharrten schon die ersten Geschichtenerzähler vor lauter Nervosität mit den Füßen, ihr geballtes „Wissen“ zum Besten zu geben. Peter Kugler erzählte die Geschichte, wie es Peter mit seiner Frau Andrea, der er einen Barbesuch versprochen hatte, dort erging und wie ihm der Taxifahrer während der Heimfahrt aufgrund seiner zeternden Frau zuraunte: „Mensch Peter, so eine heiße Biene hast du noch nie gehabt.“

Stilblüten aus Kinderaufsätzen

Heinrich May erzählte wohin der Storch die Kinder bringt: „Die mit’m gestauchte Hals, bringt er in die Vorderpalz, die wo gern losse die Winde schnorre, das gibt Ofdasche Kienholzknorre“, erzählte er im Dialekt. Weiter ging es mit Reinhart Schertz’ Stilblüten aus Kinderaufsätzen. „Wie neben Prunksälen hatten die Ritter auch heizbare Frauenzimmer“ oder „als Luther 1492 seine 95 Prothesen an die Schlosskirche zu Wittenberg schlug“, las er vor. Zwischen den einzelnen Darbietungen wurde gesungen – Thomas Widenka sorgte diesmal mit einer Auswahl von CDS für den musikalischen Part. Er hatte dazu auch ein Heftchen mit über 20 Ohrwürmern zusammengestellt, so dass locker und textsicher die eine oder andere Strophe geschmettert werden konnte. Dann wurde es spannend: Winfried Brunner läutete die Raterunde ein, bei der geschätzt werden sollte, wie viele Bonbons sich in einem Glas befinden. Es gab viele strahlende Gesichter, denn etliche Teilnehmer kamen der korrekten Zahl 124 recht nahe.

Einen Volltreffer landeten Heinrich May und Bernd Fath, die mit einem Gutschein des Spargelhofs Koppert belohnt wurden. Am Herrenbierabend durfte natürlich auch die Rubrik „Witze“ nicht fehlen. Walter Pfister hatte einige Witze auf lager, die für viele Lacher sorgten. Gesungen wurde natürlich auch weiterhin und die Männer ließen den gemütlichen Abend langsam ausklingen. wpr/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.01.2020