Vom Boxtraining bis zur GPS-Schnitzeljagd

Oftersheim.Das Ferienprogramm von Gemeinde und Vereinen biegt auf die Zielgerade ein. Für alle Kinder und Jugendlichen, die sich rechtzeitig angemeldet haben, heißt es am Dienstag, 28. August, von 14 bis 17 Uhr „Aquarelle selbst gemacht“. Treffpunkt ist bereits um 10 Uhr im Jugendzentrum. Die Teilnahmegebühr beträgt 1,50 Euro.

Die „Intelligent Punchers“ bieten am Mittwoch, 29. August, von 10 bis 11 Uhr im Rose-Saal „Boxen für Kids“ an. Die Kinder und Jugendlichen sollten daran denken, bequeme Sportkleidung, Anti-Rutsch-Socken und ausreichend Getränke mitzubringen. Das Angebot richtet sich an Sechs- bis Zehnjährige.

„Boxen für Junioren“ heißt es am selben Tag und am selben Ort von 11.15 bis 12.15 Uhr für Elf- bis 14-Jährige.

Mit Sack und Pack unterwegs

Der Kleintierzuchtverein lädt ein unter dem Motto „Spiel und Spaß mit den Kleintierzüchtern“ am Freitag, 31. August, von 14 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist am Vereinsgelände beim Oberen Wald. Für Verpflegung ist gesorgt.

Und schließlich geht es mit der Praxis für Ergotherapie Rebennack zum Geocaching, der modernen Schnitzeljagd mit GPS, am Samstag, 1. September, von 10 bis 13 Uhr an der Grillhütte. Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro. Die Teilnehmer sollten bequeme Kleidung, festes Schuhwerk, Sonnenschutz, Rucksackverpflegung und Getränke mitbringen. Bei Regen muss die Veranstaltung ausfallen, heißt es aus der Praxis. az

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.08.2018