Vom Konzept überzeugt

Oftersheim/Schwetzingen.Die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen haben einen neuen Premiumpartner: Das seit 2008 in Oftersheim ansässige Unternehmen Xmart hat mit der HG sogar eine mehrjährige Zusammenarbeit vereinbart.

Zustande kam der Kontakt über einen aktiven Handballer, der bei Xmart arbeitet und dort die Konzeption der HG vorgestellt hatte. Geschäftsführer Thomas Martin war sofort interessiert. Besonders beeindruckt ist er von der umfangreichen Jugendarbeit der HG, die sowohl die Spitze und die Breite abdeckt. „Dieses Konzept der Nachwuchsförderung hat mich überzeugt“, erklärte Martin, der auch schon bei den ersten Heimspielen der Drittligamannschaft mitgefiebert hat.

Auf der ganzen Welt am Ball

Wirtschaftsinformatiker Thomas Martin hat die Xmart IT Consulting GmbH 1998 zunächst als Einzelperson gegründet und in den vergangenen Jahren zu einem wahren Höhenflug geführt. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen am Firmensitz im Oftersheimer Gewerbepark Hardtwald sowie weltweit über 150 Menschen. Niederlassungen gibt es von Asien über Europa bis nach Amerika. So garantiert die Firma einen 24-Stunden-Support und eine individuelle Betreuung.

Xmart bietet alle Dienstleistungen rund um die IT (unter anderem Managed Services) an. Dies umfasst die Anschaffung, aber auch die Instandhaltung von Servern und deren Betriebssystemen sowie kundenindividuelle Programmierungen. Zu den Kunden zählen große Mittelständler und Konzerne aller Branchen auf der ganzen Welt. ali/az

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.09.2018