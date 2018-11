Vom Schnulli zum Rollator

Oftersheim.Das Kabarett-Duo „Kabberatz“ gastiert mit seinem Programm „ Mach’s gut Alter! – denn die anderen werden immer jünger“ am Samstag, 24. November, 20.15 Uhr im Rose-Saal. Es stellt verschiedene Thesen auf. Erstens: Unsere Gesellschaft ist jugendfeindlich. Zweitens: Unsere Gesellschaft ist altenfeindlich. Drittens: Beides ist zutreffend.

Evelyn Wendler und Peter Hoffmann zählen in geburtenschwachen Zeiten zu den geburtenstarken Jahrgängen. Sie sind beide in den besten Jahren. Das heißt, die guten liegen hinter ihnen. Sie hat ein Herz für die Jugend, er ein Gedächtnis wie ein Elefant. Sie fühlt sich jünger, er sieht das nicht ein und auch nicht so aus.

Zwei Ansichten

Jugend und Alter, das sind zwei unterschiedliche Ansichten der Gegenwart. Die einen haben keine Zeit, jung zu bleiben, die anderen keine Zeit, alt zu werden. Wenn das Duo akribisch die Zukunft der Tochter verplant oder im Stile Loriots beim Thema altersgemäßer Kleidung in die Beziehungskatastrophe stolpert, schlägt der Witz Funken: an der Realität.

Was auch immer auf dem Weg vom Schnuller zum Rollator passiert, es kann immer noch besser werden – nie jünger. Anders gesagt, mit den ersten fehlt uns die Fantasie, erst mit den dritten Zähnen wissen wir: Mit den zweiten beißt man besser.

