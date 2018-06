Anzeige

Oftersheim.Nach Pula zum „Croatia Football Festival“ ist die C 2-Jugend der SGO mit 38 Personen – Trainern, Betreuern und Eltern – gereist. Insgesamt nahmen 38 Vereine verschiedener Nationen an diesem internationalen Turnier teil, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Die stimmungsvolle Eröffnungsfeier des Turniers fand im Amphitheater von Pula statt. Die einzelnen Mannschaften zogen mit eigenem Banner in das Kolosseum ein und wurden von den zahlreichen Zuschauern begrüßt. Nach dem Einzug folgten die offizielle Begrüßung der Mannschaften und die Eröffnung durch die Turnierleitung.

Schluss im Viertelfinale

In der Altersklasse U 15 wurde die Vorrunde in drei Vierergruppen ausgespielt, die die Oftersheimer Jugend-Mannschaft erfolgreich überstand und somit ins Viertelfinale einzog. Dort war ein Bezirksligist – die Sportfreunde Troisdorf – der Gegner, dem sich der SGO-Nachwuchs nach großem Kampf mit 0:2 geschlagen geben musste.