Oftersheim.Keine Langeweile in den Ferien kommt für die Kinder in der Hardtgmeinde auf, die sich rechtzeitig angemeldet haben. Auch in der kommenden Woche stehen interessante Veranstaltungen auf dem Programm.

Los geht’s am Dienstag, 7. August, in der Gemeindebücherei mit der „Geschichtenzeit“. Das Angebot richtet sich an Kinder der Klassen 1 bis 4 und ist in verschiedene Altersklassen gestaffelt. Beginn der rund einstündigen Veranstaltungen ist um 9.15, um 10.15, um 11.15 und um 12.15 Uhr (Treffpunkt jeweils eine Stunde früher).

Ebenfalls am Dienstag, 7. August, lädt der TSV 1895 ein unter dem Motto „Spiel, Spaß und Klettern“. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Karl-Frei-Halle, das Aktivangebot dauert fünf Stunden. Bitte mitbringen: Bequeme Sportkleidung, Sportschuhe. Eine Klettererlaubnis ist erforderlich. Für Verpflegung ist gesorgt.