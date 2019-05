Von der Vielfalt lernen

Hallo Kinder! Mehr als sieben Milliarden Menschen gibt es auf der Welt. Und alle haben ganz verschiedenen Traditionen und Glaubensrichtungen. Jede Kultur ist dabei eine besondere Form von Austausch und lebt von der Kreativität der Menschen. Während wir zum Beispiel Silvester Ende Dezember feiern, beginnt in China das Neue Jahr erst einen Monat später. Dort gibt es auch Raketen, aber zusätzlich noch spannende Paraden mit bunten großen Drachen aus Stoff. In jeder Kultur versteckt sich also eine tolle Vielfalt, die in Bildern und Gesängen, Architektur, Skulpturen und Liedern zum Vorschein kommt. Dabei sollte jeder die unterschiedlichen Kulturen als Bereicherung anerkennen, denn auch von Fremden kann man lernen. Und genau aus diesem Grund feiert man am Dienstag in vielen Ländern der Erde den „Welttag für kulturelle Entwicklung“.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.05.2019