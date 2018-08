Anzeige

Oftersheim.„Buhuuuuh! Ich will nicht ins Wasser“ brüllt Emil Ente. Emil hat Angst. Henry tröstet ihn und zeigt ihm Schritt für Schritt, wie einfach Schwimmen ist. Und tatsächlich: Emil kann schwimmen – und zwar ganz alleine. Alle Enten können schwimmen! Oder?

Eine Antwort auf diese Frage gibt es am Mittwoch, 19. September, um 15.30 Uhr in der Gemeindebücherei bei der Veranstaltung „Schnabbeldiplapp – ein wasserscheues Bilderbuch“. Die Veranstaltung, die sich an Kinder im Alter von drei bis vier Jahren richtet, dauert von 15.30 bis 16.30 Uhr. Anmeldungen sind ab Montag, 10. September, in der Bücherei möglich. Der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bei großer Nachfrage gibt es um 16.15 Uhr eine Zusatzveranstaltung.

„Papa kann alles“ ist ein weiteres Bilderbuchkino in der Gemeindebücherei, das für Kinder von fünf bis sechs Jahren geeignet ist und am Mittwoch, 26. September, 15.30 bis 16 Uhr, stattfindet.