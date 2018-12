Von Lampenfieber keine Spur

Oftersheim.„Wir haben nicht so viel auswendig zu lernen, wir sind aber viel im Bild unterwegs“, sagt Johannes, der im Krippenspiel der evangelischen Kirche den Josef mimt. Die Proben sind seit drei Wochen im Gange, zwei Treffs in der Kirche bleiben noch, bevor am Heiligen Abend im Familiengottesdienst um 16.30 Uhr die Uraufführung stattfindet.

Johannes und auch Maja, die Maria darstellt, sind

...