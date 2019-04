Von Sport bis zu Konzerten

Oftersheim.Die Gemeinde unterstützt den Verein „Kulturparkett Rhein-Neckar“. Damit besteht für Oftersheimer mit geringem Einkommen die Möglichkeit, einen Kulturpass oder einen Kinderkulturpass zu beantragen, mit dem sie Kultur- und Sportveranstaltungen besuchen können, ohne Eintritt zu bezahlen.

Der Verein gründete sich 2013 in Mannheim mit dem Ziel, Menschen in der ganzen Rhein-Neckar-Region die Teilhabe am großen kulturellen Angebot zu ermöglichen. Wer den Pass beantragen kann, einen Antrag stellen oder eine Veranstaltung buchen oder sich informieren und beraten lassen will, kann dies jeden Dienstag (außer an Feiertagen und Schulferien) in der Sprechstunde der Zweigstelle Schwetzingen, Hebelstraße 6 (Awo) von 17 bis 19 Uhr unter Telefon 06202/5 79 97 84 oder per E-Mail: schwetzingen@kulturparkett-rhein-neckar.de. Es gibt eine telefonische Programmansage unter Telefon 0621/44 59 95 65.

In Schwetzingen und Oftersheim spenden viele Veranstalter Karten, dazu gehören zum Beispiel: die Mozartgesellschaft, die SWR Festspiele, das Theater am Puls, die Ballettschule, Sängerbund und Liederkranz, der Musikverein Stadtkapelle, Buchhandlungen, die Pianistin Tatjana Worm-Sawosskaja und das Central Kino in Ketsch. Auch die Sportvereine wie der SV Waldhof, der SV Sandhausen und die HG Oftersheim/Schwetzingen spenden Karten. Neu sind Veranstaltungen an der VHS Schwetzingen und der Jugendkunstschule. zg

Info: Mehr Infos unter www.kulturparkett-rhein-neckar.de

