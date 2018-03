Anzeige

Ihm gehe es vielmehr darum, die Menschen langfristig zu sensibilisieren; darum, dass alle Einwohner im wahrsten Sinn des Wortes vor der eigenen Haustür kehren, sofern das nicht schon passiere, macht Geiß im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. Er findet, jeder solle zunächst einmal in seiner unmittelbaren Umgebung achtlos weggeworfenen Müll beseitigen, denn: „Ich habe die Erfahrung gemacht, je sauberer die Gehsteige sind, desto weniger wird auch weggeworfen.“

Der Bürgermeister sieht die Aktion „Sauberes Oftersheim“ als Anstoß für ein nachhaltiges Verhalten. „Vielleicht kommen wir alle an den Punkt, an dem wir uns nach einem Bonbonpapier auf dem Gehweg bücken und es in den nächsten Papierkorb werfen anstatt achtlos drüberzusteigen“, hegt er die Hoffnung.

„Aber wenn wir alle unseren Teil zu einer sauberen Gemeinde beitragen, sind wir einen großen Schritt weiter. Das gilt natürlich nicht nur für den bebauten Teil , sondern ganz besonders auch für den Wald und die freien Felder.“

Bauhof ist sehr gewissenhaft

Die Mitarbeiter des Bauhofs, die – wie Geiß lobt – „ja ohnehin sehr gewissenhaft für Ordnung sorgen“, sind in dieser Woche ab 17. März verstärkt unterwegs und werden noch aufmerksamer durch die Straßen gehen. „Alte Reifen, leere Flaschen und alles andere, was im Gebüsch und Wald wild abgelagert wird, sammeln sie ja ohnehin gleich auf. „Ich würde mich freuen, wenn die einwöchige Putzaktion so etwas wie der Anstoß für uns alle ist, in Zukunft auf mehr Sauberkeit in der unmittelbaren Umgebung zu schauen.“ az/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.03.2018