Oftersheim.Neben dem Mehrfamilienhaus in der Plankstadter Straße (wir berichteten) steht heute bei der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause ein weiterer Meilenstein für die Gemeinde auf der Tagesordnung.

Es geht um den Neubau des Rettungszentrums für die Freiwillige Feuerwehr und den Ortsverein des Roten Kreuzes. Zunächst geht es um den Beschluss der Offenlage der ersten Änderung des Bebauungsplans „Auf den Ketscher Weg“. Die Neubauplanung zieht notwendige Flächenänderungen nach sich, die eine Abweichung der planungsrechtlich festgesetzten Flächen im rechtskräftigen Bebauungsplan darstellen. Um planungsrechtliche Voraussetzungen für den Neubau zu schaffen, wird ein Teilbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans samt örtlichen Bauvorschriften geändert.

Anbindung an Nansenstraße

Mit der Ansiedlung der Rettungswache ist eine Weiterführung der bestehenden Erschließungsstraße notwendig, um die Zufahrt zu dem Stellplatzbereich der Rettungswache zu ermöglichen und zu sichern. Darüber hinaus dient die Anbindung an die Nansenstraße im Ernstfall als Alternativroute für Rettungsfahrzeuge. Des Weiteren wird der bestehende Fuß- und Radweg, welcher in nördlicher Richtung an einen parallel der Bahnstrecke verlaufenden Feldweg anschließt, planungsrechtlich gesichert.