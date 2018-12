Vorbereitungen fürs Rettungszentrum gehen weiter

Oftersheim.Der Gemeinderat genehmigte einstimmig eine Auftragsvergabe an die Stadtwerke Schwetzingen. Für die Straßen- und Kanalbauarbeiten im Baugebiet „Auf den Ketscher Weg“ sowie den Bau des gemeinsamen Rettungszentrums für die Freiwillige Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz werden der Rückbau des bestehenden Geh- und Radweges und die Verlängerung der Stichstraße bis zur Nansenstraße in Angriff genommen. Für die neue Wegeführung müssen neben der Änderung der Versorgungsleitungen der Netze BW und der Telekom auch die Gas- und Wasserleitungen der Stadtwerke Schwetzingen für die Gewerbegrundstücke neu verlegt werden. Die Gesamtkosten beziffern die Stadtwerke mit 68 000 Euro. In welcher Höhe sich die Gemeinde an den Kosten beteiligen muss, ergeben die Vereinbarungen des Konzessionsvertrages.

Ohne Gegenstimmen ging auch die Auftragsvergabe an die Netze BW für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Heidelberger Straße durch. Die neuen Masten im Abschnitt zwischen Augustastraße und Hardtwaldring kosten rund 61 000 Euro, die neuen Leuchten für den Abschnitt von der Heidelberger Straße bis zur Röhlichstraße rund 70 000 Euro. Der Verteilnetzbetreiber im EnBW-Konzern hatte der Gemeinde das Angebot unterbreitet, im Rahmen der Neuverkabelung des Ortsnetzes als Vorleistung für eine Demontage des bestehenden Freileitungsnetzes in der Robert-Koch-Straße und der Heidelberger Straße die vorhandenen Überspannbeleuchtungen gegen Lichtmasten mit Aufsatzleuchten auszutauschen.

Darüber hinaus sah das Angebot einen Ersatz bestehender Natriumdampf-Hochdrucklampen gegen LED-Aufsatzleuchten vor. Die Förderfähigkeit der Maßnahme wird gerade geprüft. Die Arbeiten sollen im ersten Quartal nächsten Jahres erfolgen. Parallel dazu wird in einem Teilabschnitt der Heidelberger Straße eine Neuverlegung des Leitungsnetzes der Unitymedia erfolgen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.12.2018