Vorbildliches Verhalten

Oftersheim.Die Schule und die meisten Familien sind mittlerweile wieder im „neuen“ Alltag angekommen. Gut drei Wochen nach Ferienende zieht das Jugendreferat der Gemeinde Bilanz zum Sommerferienprogramm. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Sommerferienprogramm unter diesen ganz besonderen Umständen“, sagt Jugendreferent Steffen Eisemann und damit Hauptverantwortlicher für die Organisation des Ferienspaßes.

„Ganz besonders danken wir allen Vereinen und Verantwortlichen, die dieses tolle Programm ermöglicht haben und auch den Eltern und Kindern, die sich vorbildlich an die leider notwendigen zusätzlichen Regeln gehalten haben.“

Mit 450 Plätzen, verteilt auf insgesamt 30 Veranstaltungen zeigte sich das Sommerferienprogramm unter Pandemiebedingungen von außen wenig anders als die Programme der Vorjahre, heißt es vonseiten der Gemeinde. Dahinter stecke allerdings einiges an organisatorischen Veränderungen. So fanden Anmeldung und Platzvergabe völlig kontaktlos statt, eine tagesaktuelle Gesundheitsbestätigung musste zu jeder Veranstaltung mitgebracht werden und die Maske war natürlich auch immer ein treuer Begleiter.

Hygienekonzept funktioniert

Trotz der ein oder anderen Einschränkung war auch in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Programm möglich, teilt Eisemann mit. Vom Schnuppern in verschiedenen Sportarten bis zu Ausflügen aller Art war alles dabei, was das Kinderherz begehrt. „Sowohl von den Kindern als auch von den Veranstaltern haben wir durchweg positive Rückmeldung bekommen“, freut sich der Jugendreferent. Er sei froh, dass das Sommerferienprogramm doch stattfinden konnte, nachdem es im Mai noch anders ausgesehen hatte. Dass alle Veranstaltungen ohne Zwischenfälle abgelaufen sind, zeige, wie gut die Hygienekonzepte funktioniert haben und mit wie viel Verantwortungsbewusstsein sich alle Beteiligten an die Regeln gehalten haben. zg

