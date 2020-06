Vorfreude auf reales Treffen ist groß

Oftersheim/Region.Ein Pfadfinderlager ohne grüne Wiese, Lagerfeuer und Zelt? Die Corona-Krise stellt viele Gewohnheiten und Traditionen auf den Kopf. So auch beim traditionellen Pfingstlager zu dem jedes Jahr die großen und kleinen Europapfadfinder aus Hockenheim, Oftersheim und Schwetzingen anreisen. Aber dieses Pfadfinderlager einfach absagen? Unmöglich!

Deshalb stellte die Rovergruppe Fridtjof Nansen einen digitalen Lagerplatz auf die Beine und die Pfadfinder packten statt Schlafsack und Isomatte dieses Mal Headset und Computer aus, um sich von Zuhause in Video- und Text-Chats oder Livestreams treffen zu können.

Ausgangspunkt für die dreitägige Aktion bildete ein vielfältiges Programm, das sich auch ein Stück weit am gewohnten Ablauf des Lagers orientierte, schreibt Carolina Grüll von den Pfadfindern in einer Pressemitteilung. So startete die Veranstaltung mit dem Eröffnungssammeln und zum Frühsport gab es „Yoga mit Jaguar“, veranstaltet von der gleichnamigen Sippe. Die beiden Pfadfinder, die sonst das Festessen für Sonntagabend organisieren, luden zum gemeinsamen Kochen ein.

Aber auch handwerkliche, spielerische und musikalische Aspekte kamen nicht zu kurz: Mit der Sippe Nebelkrähe lernte man umweltbewusstes Fahrradschlauch-Upcycling und mit der Sippe Wildkatze enträtselten die Teilnehmer spannende Black Stories, während beim „European Scout Song Contest“ ein Singewettstreit in vollem Gange war.

Neben den insgesamt 15 Programmpunkten und Workshops gab es jederzeit noch die Möglichkeit, ins große, virtuelle Versammlungszelt zu gehen, um mit anderen zu plaudern oder die virtuelle Spielewiese zum Beispiel für eine Runde Montagsmaler zu besuchen.

Ein bisschen Lagerfeuer-Flair

Und auch Lagerfeuer-Flair kam ein bisschen auf, als man an einem Abend zusammensaß und gemeinsam Fotos von vergangenen Fahrten und Aktionen anschaute und Anekdoten austauschte. Als dann das erste virtuelle Pfingstlager der Europa-pfadfinder schließlich zu Ende ging und die Pfadfinder den Lagerplatz verließen, hatten sich insgesamt mehr als 50 Kinder, Jugendliche und Erwachsene engagiert. Aber auch wenn alle Spaß hatten und die Technik funktionierte: Es freuen sich alle darauf, wenn Wiese, Lagerfeuer und Zelt wieder real sind. zg

Info: Mehr Informationen zum Programm der Pfadfinder sowie Impressionen der Aktivitäten gibt’s im Internet unter www.europapfadfinder.eu

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.06.2020