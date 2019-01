Vortrag zu Abzocke an der Haustür

Oftersheim.Die erste Veranstaltung der Landfrauen im neuen Jahr findet am Dienstag, 15. Januar, um 19 Uhr im evangelischen Gemeindesaal statt. Erster Kriminalhauptkommissar Harald Kurzer referiert an diesem Abend zum Thema „Sicherheit für ältere Menschen – Abzocke an der Haustür und andere Trickbetrügereien“.

Warum haben Betrüger an der Haustür oft so ein leichtes Spiel? Diese Frage soll beim Vortrag unter anderem beantwortet werden. Darüber hinaus werden wertvolle Tipps auch zu wirkungsvollem Verhalten in diesem Vortrag von Kurzer als Sicherheitsbeauftragtem vermittelt. Die Veranstaltung ist öffentlich, Gäste sind dazu willkommen, teilen die Landfrauen mit. zg

