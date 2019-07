VW Golf kracht an Hauswand

Firma zur Entsorgung tierischer Produkte in Hardheim

Maschine zur Fett-Trennung brannte

Einen Großeinsatz der Rettungskräfte machte ein Brand am frühen Samstagabend in der Tierkörperbeseitigungsanstalt des Zweckverbandes tierische Nebenprodukte (ztn) in Hardheim erforderlich. Fett und Fleischbrei (Trub) hatten sich ...