Wachstum der Pflanzen gefährdet

Oftersheim.„Im Januar viel Regen, wenig Schnee, tut Saaten, Wiesen und Bäumen weh“, besagt schon eine Bauernweisheit. Wird das Gartenjahr so, wie es sich in den ersten Januartagen zeigt, müssen sich die Gärtner auf ein weiteres, unwirtliches Pflanzenwachstum einstellen, schreibt der Gartenbauverein in einer Mitteilung. Daher hoffe man, dass doch nicht alle Bauernweisheiten eintreffen.

Die Vorbereitungen der Oftersheimer Kleingärtner sind derweil schon im Gange. So findet am Samstag, 2. Februar, der Winterschnittkurs unter der Leitung von Obstbaumeister Peter Burger in der Anlage „Oberer Wald“ statt. Ein Seminar in Verbindung mit dem Raiffeisenmarkt Schwetzingen ist vom Bezirksverband Mannheim in Planung. Und Weiterbildungsseminare für die Kleingärtner, sei es als Pächter oder als Vorstandsmitglieder, durch den Landesverband Stuttgart, finden im Laufe des Februar und März im Landkreis statt. Anmeldungen und Informationen dafür gibt Hermann Dolezal unter E-Mail an info@bv-gartenfreunde-ma.de.

Teilnahme ist kostenlos

Die Teilnahme an den Schnittkursen ist ein kostenloser Service des Gartenbauvereines und für alle Mitglieder und Freunde des Kleingartenwesens offen. Außer den typischen Obstbaumschnitten werden auch Rückschnitte beim Beerenobst gezeigt sowie Fragen aller Art zu Trieben und Befall beantwortet, heißt es in der Mitteilung des Gartenbauvereins abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 10.01.2019