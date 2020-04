„Wahrbäume“ an der Gemarkungsgrenze

Oftersheim.„Für den Kenner ist jeder Gemarkungsatlas ein lebendiges Buch der Landschaft; er wird zu einer sprechenden Kulturgeschichte. Es wird uns erzählt von alten Rechten und Pflichten, vom Glauben und Aberglauben des Volkes und von der Beschaffenheit des Bodens. Die Flurnamen reichen oft viele Jahrhunderte zurück.“ Mit diesen Worten leitet Franz Volk das Kapitel über die Gemarkungsgrenzen in seiner Ortschronik ein, das wir im folgenden zusammengefasst haben.

Bei Begriffen, die vom Glauben des Volkes – mitunter bis in die Anfänge des Christentums – zeugen, ist das relativ einfach nachvollziehbar. So haben beispielsweise die „Bildäcker“ am alten Ketscher Weg die Wanderer offenkundig eingeladen, für ein Gebet innezuhalten.

Durch den Bau der Rheintalbahn 1870 verschwand der ehemalige „Kreuzhalbmorgen“. Der Bahnkörper wurde mitten durch diese Flur gelegt. Dort stand in der Vergangenheit weithin sichtbar das Symbol des Glaubens, ein Steinkreuz.

Noch weiter zurück, nämlich zu den germanischen Vorfahren führen Flurnamen, die nach altem Glauben kultische – manchmal sogar magische – Bedeutung hatten. Sie sollten Blitze, Seuchen, Pest und sonstiges Unglück vom Dorf fernhalten und ihre „Wahrbäume“ Glück bringen. Am Kiesloch an der Bruchhäuser Straße liegt das Gewann „Vier Birnbaum“, in alter Schreibweise von 1720 „am quit bierenbaum“ oder auch „vir qwittenboom“. Hier standen früher vier Holzbirnenbäume. Sie markierten die Grenze zu Plankstadt. Diese kultischen Bäume wurden gerne an die Gemarkungsgrenzen gepflanzt, um den Besitz zu schützen und alles Böse vom Dorf fernzuhalten.

Hardtlache ist sumpfiges Stück

Noch heute haben Ackerflure alte Waldnamen. So bekundet die Hardtlache, dass sie ein sumpfiges Stück vom großen Hardtwald war („hard“, „hart“ oder „hardt“ bedeutet Wald und „lache“ ist ein Sumpf). Auch das Aschlachfeld, fälschlich „Astfeld“ geschrieben, ist ein Kind des Waldes. Der „Aschlachwald“ ist das jüngste Waldkind, wobei „Asche“ so viel wie Esche bedeutet. Der Eschenwald war ab 1848 kurfürstlicher Herrenwald.

Der „Drei-Eichenbuckel“ im Dünengelände wird noch im Lagerbuch von 1772 als ehemaliger alter Eichwald erwähnt. Auf dieser Erhöhung sollen vor 250 Jahren drei mächtige Eichenbäume gestanden haben. Es ist anzunehmen, dass sie die Schicksals- und Lebensbäume des alten Oftersheims waren.

Aber auch von Charakter und Beschaffenheit des Bodens zeugen manche Flurnamen. Die Hornungs- oder Seebachwiesen stießen auf den ehemaligen Seebach. Diese Wiesen haben einen schweren und nässenden Neckarschuttboden. Im Vorfrühling, insbesondere im Februar („Hornung“) gibt es hier viel Dreck und Schlamm („hor“ bedeutet Kot oder Schmutz). Dazu ist auch die Flur „Gießen“ (fließendes Wasser) zu rechnen. Es handelt sich um einen alten ehemaligen Neckarlauf, der einstmals den großen „Gießen“, den ehemaligen Wogsee, bildete. Der „Gießen“ war schon im Mittelalter Besitz des Klosters Schönau.

Brunnen zeigen Wasserreichtum

Die schon in der heutigen Heidelberger Straße verbauten „Brunnäcker“ berichten vom Wasserreichtum des Bodens. Hier standen im alten Dorf einige Ortsbrunnen. Ursprünglich zählten die Brunnäcker zum großen Hofgut, später wurden sie für Bauwiesen in der kurzen Brückenstraße abgegeben. Eine alte Flur war „Über dem Neuen Landgraben“. Sie lag bei den Hornungswiesen. Mitten durch diese Flur wurde 1754 der neue Landgraben gezogen. Die Flur litt häufig unter Wasser- und Wildschaden.

Auch die beiden auf der Gemarkung liegenden „Feilhecken“ waren früher nasse Böden. Die Feilhecke in der Hardtlache gehörte schon immer der alten Feldmarkung an, während die Feilhecke im oberen Feld erst 1926 bei der Aufteilung des früheren Hofgutes Bruchhausen der Gemarkung zugeschlagen wurde (Hecke ist von „Hag“ abgeleitet, also ein Buschdickicht, feil von „ful“ wie faul oder stehendes, faules Wasser).

Die Namen der ehemaligen Auwiesen am alten Leimbach zeugen von den vielen Überschwemmungen und Wasserschäden im Mittelalter. Zu diesen Auwiesen zählen die Wießäcker, Breiten Wasen, Bruchwiesen, im Horst, die Hofwiese, das kurze Zweylingsgewändlein (Zwilling) und die Stockwiesen.

Die vielen ehemaligen Dorfgärten waren die alte Dorfallmende der Bürger wie die „Keithgärten“ (alte Schreibweise: Keidgärten), „gewann lincker hand des Walddörffer weeges“ („Keid“ ist eine junge Kohlpflanze, also Krautgärten). Zu den Kraut – im weitesten Sinne Gemüsegärten, zählten auch die vorderen und hinteren Krautgärten.

Die „Steuergewann“ am Oberfeldweg oder alten Sandhäuserweg gelegen führt den Namen nach den Zehnten. Ursprünglich hieß der Weg Steuerweg, weil alles Land, das auf diesen Weg stieß, dem Kurfürsten und dem Kloster Schönau steuern, hier zehnten musste.

Der Stimplin (im großen Erbbestandsbrief von 1620 heißt diese alte Kameralflur „Stimpflug“, das war der alte Holzpflug der Bauern) ist eine ortsnahe Flur und eine der ältesten Ackerfluren des Dorfes überhaupt. Die Flur war schon 1650 nach dem 30-Jährigen Krieg wieder völlig angebaut. Nach der alten Schreibweise hat man es mit einer verstümmelten, mit einer abgestumpften Flur zu tun („stimpf“ bedeutet stumpf). Schon in alten Zeiten hat der Fußweg hinter dem Dorfkirchhof wohl quer durch die Äcker geführt, so dass zwei Stumpen oder „Stimpflin“ aus den Äckern entstanden waren.

Zu den bekanntesten Waldnamen zählt der „Pfergwald“ beim Heuweg Der „Pferg“ (Pferch) erinnert an eine alte Schafweide. In dem Tümpel des Waldabschnitts „Gänsloch“ befand sich die alte Gänseweide des Dorfes. Das Bildstöckel an der alten Speyerer Straße unweit der Radbrücke erzählt von einer Andachtsstätte, die früher von Wallfahrern auf dem Weg zur Himmelfahrtsprozession in Speyer gerne benutzt wurde.

Im Lauf der Zeit sind viele mittelalterliche Flure zu größeren Fluren unter einem Sammelnamen vereinigt oder bei der Vergrößerung des Ortsetters als Baugelände verbaut worden. Darunter fallen, soweit das überhaupt nachvollziehbar ist, die Äcker „Auf den Ketscher Weg“ und „Auf den Schwetzinger Weg“. Die Mannheimer Straße – vom ehemaligen Gasthaus „Zum Adler“ bis zum Bahnübergang – war einst die Flur „Auf den Schwetzinger Weg“, Hilda- und Friedrichstraße liegen auf dem Gelände „Auf den Ketscher Weg“.

Wer heute noch den „Gemeinen Mörsacker“ sucht, findet ihn vom Wiesengässel bis zur Brücke. Auf ihm wurde die Worffsche Mühle erbaut. („Moers“ bedeutet Moor, nasses, sumpfiges Gelände).

Ehemalige Gärten oft verbaut

Die ehemaligen Dorfgärten, Kleegärten, Brückengärten, die auf den Bach stießen, sind heute alle verbaut. Nur ein geringer Rest der alten Dorfgärten ist noch als Hausgärten vorhanden. Der große verbaute „Gemeine Garten“, auch „Großer Dorfgarten“ oder „Tuchbleiche“ genannt, zog von der langen Dorfstraße bis zum Bach.

Wohnflächen sind ebenfalls die „Vorderen Krautgärten“, die Straße heißt noch heute Gartenstraße. Die „Hinteren Krautgärten“ sind teilweise als Flurstücke erhalten. Ein großer Teil des Dorfes liegt auf dem „Alten Biegen“. Er zog früher am Bach, bei der katholischen Kirche beginnend, dessen Lauf entlang fast bis zur Gemarkungsgrenze gegen Schwetzingen. Heute liegt noch ein Rest der alten Flur über der Bahn. Hier stehen das Hebewerk und einige Wohnhäuser. Die Straße führt den Namen „Am Biegen“.

Das Wiesengässel erinnert noch an die alten „Allmend Wießäcker“ und die Deichwiesen. Ebenso ist die Gewannbezeichnung „Feilhecke“ für einen Teil der Hardtlache heute unbekannt. Sie war der Teil, „überrest von der Hardlach, so nach beyden ersatz der Schwetzinger hießigen großhofguth noch übrig geblieben (1750)“. Diese Feilhecke war ein sumpfiges Gebiet.

Auch die „Alte Wese“ oder „Vese“ – der frühere Wogsee und die späteren Seewiesen – ist heute als Flurname unbekannt. Ein grasiges, buschiges Gelände mit Wasserlöchern und Torfgruben hieß Wasen oder Wesen. Die „Alte Ves“ bedeutet demnach die alte Moorgrube. az/zg

