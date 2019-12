Wald bleibt Oftersheim lieb – und teuer

Oftersheim.Gleich zweimal beschäftigt sich der Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag, 10. Dezember, 18 Uhr, im Ratssaal des Rathauses mit der Natur und den mittelbaren beziehungsweise unmittelbaren Folgen der heißen Sommer in den beiden vergangenen Jahren. Zunächst einmal geht es um den Hiebs- und Kulturplan, der eine Ernte von 320 Festmetern vorsieht (in diesem Jahr waren es 285 Festmeter).

Für die Kultur-, Forstschutz- und Jungbestandspflege stehen im kommenden Jahr keine Maßnahmen an (2019: 1300 Euro). Die Ausgaben für die Ernte der Forsterzeugnisse betragen 8450 Euro (2019: 6100 Euro). Die Verwaltungskosten steigen im Zuge der Forstneuorganisation (wir berichteten) von bisher 3000 auf 11 100 Euro im kommenden Jahr.

Auf der Einnahmeseite wird von einem Verkaufserlös in Höhe von 9225 Euro (2019: 11 700 Euro) ausgegangen. Darüber hinaus gewährt das Land Baden-Württemberg den Kommunen einen Mehrbelastungsausgleich für die Folgen der Neuorganisation (auch darüber berichteten wir). Insgesamt belaufen sich die Erträge damit auf 12 225 Euro.

Der Betriebsplan im kommenden Jahr 2020 weist eine Unterdeckung von insgesamt 22 825 Euro (2019: 14 000 Euro) aus.

Entwicklung des Baumbestands

Dann nimmt der Gemeinderat Kenntnis von den Erläuterungen der Verwaltung zum Erhalt und der Entwicklung des Baumbestandes innerhalb des Gemeindegebietes. Auf gemeindeeigenen Grundstücken befinden sich derzeit 1950 Einzelbäume als Straßenbegleitgrün, in Grünanlagen und entlang von Feldwegen. Dazu kommen rund 1500 Bäume im waldartigen Bestand.

Darüber hinaus biegen die Auftragsvergaben für den Neubau von Freiwilliger Feuerwehr und Rotem Kreuz langsam auf die Zielgerade ein, es geht dieses Mal um die Innenausstattung. Im Einzelnen handelt es sich um Schwerlastregale, Büromöblierung, Werkstattmöblierung, Umkleidespinde sowie Stapelstühle und Klapptische.

Und ein weiteres Mal geht es um die Feuerwehr: bei der Anschaffung eines zweiten Mannschaftstransportwagens, für den sich der Gemeinderat bereits ausgesprochen hat. Aber aufgrund der Vorlaufzeit und der Lieferzeit ist die Anschaffung in diesem Jahr nicht mehr möglich. Die Gesamtkosten für die Beschaffung des Mannschaftstransportwagens belaufen sich auf etwa 75 000 Euro.

Weitere Themen sind die Abrechnung der Abwasserteilbeiträge, die Anpassung der Abwassergebühren und die Neufassung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung, die Teilnahme an der Bündelausschreibung Erdgas sowie die Einrichtung eines gemeinsamen Gutachterausschusses und Übertragung mancher Aufgaben auf die Große Kreisstadt Schwetzingen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.12.2019