Oftersheim.Ganz im Zeichen der Natur steht die erste Septemberwoche beim Jugendzentrum (Juz), das ein abwechslungsreiches und interessantes Programm anbietet.

Eine Wanderung zum Teltschikturm steht beispielsweise am Mittwoch, 5. September, von 11 bis 17 Uhr auf dem Programm. Der 36 Meter hohe Aussichtsturm, der vor 17 Jahren erstellt wurde, steht auf der 530 Meter hohen Erhebung Schriesheimer Kopf bei Wilhelmsfeld. Die Plattform, heißt es in einer Beschreibung, bietet einen einmaligen Rundum-Blick: nach Süden zum Königstuhl und Lärchengarten, nach Osten über die Berggipfel des Odenwaldes bis zum Katzenbuckel, nach Norden zum Eichelberg, zur Tromm, zum Krähberg und Melibokus, nach Westen über den Ölberg und die Hohe Waid in die Rheinebene. az

