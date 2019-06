Weg in technische Berufsfelder offen halten

Region.Es war wieder soweit. Die Oftersheimer Vorsitzende der Frauen-Union (FU) Rhein-Neckar, Annette Dietl-Faude, hatte zur 44. Kreisversammlung ins Restaurant „Rondeau“ nach Hockenheim eingeladen. Bei der Neuwahl des Kreisvorstandes unter der Leitung der Ehrenvorsitzenden Diemut R. Theato und der stellvertretenden Bezirksvorsitzenden der FU Nordbaden, Ulrike Hoffmann, wurde die Vorsitzende Annette Dietl-Faude „mit überwältigender Einstimmigkeit in ihrem Amt bestätigt“, heißt es in der FU-Pressemitteilung.

In ihrem Jahresrückblick ging die alte und neue Vorsitzende auf die Europa-, Kreistags- und Kommunalwahlen ein und beleuchtete das Ergebnis. Die einzelne Aufzählung der zahlreichen Aktivitäten der FrauenUnion auch in den Ortsverbänden hätte den Rahmen des Abends, im Hinblick auf das straffe Programm und die Vielzahl der Aktionen, gesprengt. Die Vorsitzende verwies daher auf den umfassenden Geschäftsbericht in den Tagungsunterlagen und die besonderen Highlights, wie zum Beispiel die jährlich durchgeführte Weihnachtsspendenaktion, im letzten Jahr an die „Stiftung Courage“ am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsklinik Heidelberg sowie den FU Bezirksdelegiertentag der FU Nordbaden 2017 und den FU Landesdelegiertentag 2018, der jeweils in Oftersheim stattgefunden hatte.

Mit großem Beifall wurden die Grußworte des stellvertretenden Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Karl Klein und der Landtagsabgeordneten Claudia Martin entgegengenommen. Karl Klein betonte die Wichtigkeit gerade der Frauen-Union für die politische Arbeit in den Parlamenten. Initiativen und Gedankenanstöße aus den weiblichen Reihen sind für eine ausgewogene Gesellschaftspolitik unverzichtbar. Dazu dankte er allen anwesenden aktiven Politikerinnen im Kreistag und den kommunalen Parlamenten für ihr Engagement.

MINT-Fächer männlich dominiert

Professor Dr. Nicole Marmé stellte in ihrem Gastvortrag die heutige Situation in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) vor, die nach wie vor männlich dominiert sind und die zukünftigen Herausforderungen der Arbeitswelt 4.0. Der rasante Wandel durch die Digitalisierung wird auch zu massiven Veränderungen der Berufslandschaft führen. Gerade zu heftigste Proteste erntete ihre These, dass Fleiß, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, die deutschen Tugenden, das Anforderungsprofil einer Stellenanzeige nicht mehr prägen, sondern durch „Zukunftskompetenzen“ wie Teamfähigkeit, Problemlösekompetenz, Digital- und IT- Kompetenz auf die hinteren Ränge verschoben würden.

Der Schwerpunkt ihrer Ausführungen lag jedoch auf dem Projekt „Girl’s Digital Camps“, ein Förderprogramm des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg, mit dem Ziel, jungen Frauen frühzeitig die Chancen digitaler Kompetenzen und Berufe zu vermitteln.

So sei aus wissenschaftlichen Studien bekannt, dass Jungen und Mädchen generell gleiche kognitive Voraussetzungen und Fähigkeiten haben, Mädchen jedoch oft das Interesse an naturwissenschaftlich-technischen Berufen verlieren und eher zu sprachlichen oder sozialen Berufen tendieren. Lediglich im Fach Biologie halte sich ein ungefähres Gleichgewicht der Geschlechter. Möglicherweise können sich die Mädchen nicht an weiblichen Vorbildern und deren Lebenswegen identifizieren. Auch wissenschaftlich begründete unterschiedliche Herangehensweisen an Problemlösungen führen dazu, dass sich Mädchen unberechtigterweise zu wenig zutrauen.

Mit dem Projekt „Girl’s Digital Camps“ werden den Mädchen und Schülerinnen aller Altersgruppen Möglichkeiten zur Identifikation und Erfolgserlebnissen geboten, um so den Weg in die entsprechenden Berufsfelder offen zu halten. Konkret werden mehrtägige Akademien durchgeführt, bei denen unterschiedliche IT-Themen mit interessanten Anwendungen (Kunst & Coding, IT & Mode, soziale Innovationen) verbunden werden, heißt es abschließend. zg

Info: Mehr zum Projekt unter www.gdc-heidelberg.de

