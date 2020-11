Weihnachtsbasteln in digitaler Form

Oftersheim.Das Weihnachtsbasteln der Gemeindebücherei mit Jennifer Bayer und Meike Bubenek findet dieses Mal in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule in digitaler Form am Mittwoch, 25. November, ab 14 Uhr (Dauer: rund 20 Minuten) auf Youutube statt. Den Link gibt es nach der Anmeldung.

Kinder von fünf bis sieben Jahren basteln einen Adventskalender in Form eines Nikolauskopfes. Das Material kann ab Mittwoch, 25. November, in der Bücherei, Mannheimer Straße 67, über den Fahrstuhl abgeholt werden. Dafür muss man telefonisch unter der Nummer 06202/59 71 55 einen Termin vereinbaren. Anmeldungen sind nur online mit einem Büchereiausweis möglich.

Eine Weihnachtsgirlande basteln die Acht- bis Zehnjährigen. Hierbei sind nur die Vorlagen im Bastelpaket enthalten, das Material muss selbst besorgt werden. zg/az

Info: Die Gebühr beträgt 3 Euro, Anmeldungen können nur online auf dem Webopac der Bücherei unter https://bibliotheken. kivbf.de/oftersheim erfolgen. Es gibt eine Teilnehmerbegrenzung.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.11.2020