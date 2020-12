Weihnachtsbotschaft kommt über die heimischen Bildschirme

Oftersheim.Die Glocken läuten im Hintergrund, auf dem Bildschirm ist Pfarrer Tobias Habicht zu sehen. Er räuspert sich, trinkt noch einen Schluck Wasser - seltene private Einblicke in den Minuten der Vorbereitung, des Sichsammelns vor dem Gottesdienst. Im Hintergrund leuchtet ein Stern an der Wand. Die große, weiße, brennende Kerze im Vordergrund dominiert die Szenerie - und stimmt auf das ein, was Heiligabend, was die Geburt Jesu bedeutet und in dieser Zeit wertvoller ist als in vielen Jahren zuvor.

Die nächsten Bilder, die nächsten Eindrücke: Auch Pfarrerin Sibylle Rolf ist jetzt zu sehen. Sie sitzt vor ihrem schön geschmückten Weihnachtsbaum mit den vielen Lichtern. Und von der Decke bei Vikarin Sophia Leppert baumelt ebenfalls ein heller Stern.

Premiere in besonderer Zeit

Die Glocken werden leiser, die Geistlichen in ihren Amts- und Wohnzimmern machen sich für einen besonderen Gottesdienst in dieser besonderen Zeit bereit. „Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen gemeinsam den Heiligen Abend ein bisschen feiern können, zum ersten Mal über ,Zoom’. Ich freue mich, dass Sie sich darauf einlassen“, begrüßt Tobias Habicht die Besucher an ihren Computern oder Tablets daheim. Sehen kann man sich nicht untereinander, nur die beiden Pfarrer und die Vikarin sind rechts oben in einem kleinen Fenster eingeblendet, wenn sie an der Reihe sind. Groß sind jeweils ein Symbolfoto zu sehen oder auch die Liedtexte.

„Wir freuen uns über das Kommen Jesu zur Welt, die Geburt Christi, der das Licht der Welt ist. Sein Glanz strahle und leuchte über allem und in alles hinein, was uns umgibt, was uns bewegt, was uns erheben und bedrücken kann, was uns dankbar macht oder was uns fragen lässt“, fährt Habicht fort. Die Botschaft dieses Festes solle nicht nur für feierliche Stunden gelten, sondern unser ganzes Leben mit Sinn und Vertrauen erfüllen, uns Frieden finden lassen.

„Die vielen Lichter an unseren Weihnachtsbäumen zeigen, dass wir gewiss sein dürfen, dass erfüllt ist, was prophetisch verheißen wird. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunder-Rat. Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst“, liest er aus Jesaja 9 und erklärt: „Wir werden Lieder miteinander singen. Sie dürfen daheim auch gerne, wenn sie die Musik hören, laut mitsingen, Sie befinden sich ja in häuslicher Gemeinschaft und dürfen das ausnutzen“, ermuntert er die Teilnehmer des Online-Gottesdienstes. Es folgt „Fröhlich soll mein Herze springen“ und wenig später „Es ist ein Ros entsprungen“.

Der Pfarrer gibt den Hinweis, dass alte Worte uns an Weihnachten ganz neu in Bewegung setzen, ehe Vikarin Sophia Leppert mit ihrer ungewöhnlichen Geschichte aufhorchen lässt: Sie erzählt von einem Gott als jemanden, in dem wir uns wiederfinden: Er sitzt an seinem Schreibtisch mit einem Blatt Papier, einem Bleistift und seiner Kaffeetasse. Er brütet über einem Weihnachts-ABC, das er, so stand es in seinem Adventskalender, erstellen soll. Gott fängt an - nicht von vorne, sondern mittendrin, weil mittendrin ja sein Lieblingsplatz ist: F wie Freude besonders in der Finsternis, G wie Gerechtigkeit ohne Gedröhn, J wie Jubel statt Joch, S wie Sohn - und zwar ohne Stiefel, aber mit Sandalen, T wie Thron - bloß kein Treiberstecken.

Pfarrerin Sibylle Rolf übernimmt und liest den Bibeltext von Jesaja 9, 1 bis 6: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel, der durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er’s stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.

Erfahrungen mit Anderssein

„Ich bin einfach anders, denkt Gott, anders als gedacht“, ist wieder Sophia Leppert an der Reihe. „Da ist nichts zu machen. Bin ich vielleicht zu anders? Aber die Menschen haben in den vergangenen Monaten mit Andersartigkeit so ihre Erfahrungen gesammelt. Wir sollten uns eigentlich ganz gut verstehen. Ich weiß, wie ihnen zumute ist. Es begab sich zu der Zeit, als die Welt entschleunigt wurde. Niemand sollte sich mehr auf den Weg zum anderen machen. Ein jeder sollte zu Hause bleiben und abwarten. In Listen sollte man sich lieber digital eintragen. So manchem wurde das Herz darüber schwer, so manche Nachbarn entpuppten sich als Engel. Die Menschen hielten Abstand und sie hielten durch. Zur Weihnachtszeit hängten sie Lichterketten in die Büsche und Sterne in die Fenster. Sie schienen heller zu strahlen als sonst. Gott blickt auf die lichtvolle Weihnachtsdeko der Menschen, die ihm wie lichtvolle Glühwürmchen entgegenschimmert. Es wird wieder Zeit, murmelt Gott, ich muss es ihnen wieder erzählen, diese andere Geschichte, damit sie wissen, dass ich sie verstehen kann, gerade in ihrer Welt, die Kopf steht. Die Geschichte mit den abgerissenen Typen auf dem Feld, dem Krippenkönig mittendrin und dem engelsgleichen Hoffnungsleuchten. Die Geschichte mit der ganz großen Freude von Friede auf Erden. Die Geschichte mit dem Kopfschütteln und den furchtvollen Herzen, die mit dem Vorgeschmack auf das große Ganze. Die Geschichte mit dem Himmel auf Erden und dem Kind im Herzen.“

Und Tobias Habicht liest die klassische Weihnachtsgeschichte aus der Bibel nach dem Lukas-Evangelium. „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde . . .“

Sophia Leppert beendet ihre ungewöhnliche Geschichte: „Ja, denkt Gott und blickt liebevoll auf die kleinen Menschengruppen in den weihnachtlichen Wohnungen und Häusern. Ja, alles anders. Ich kann euch so gut verstehen.“

Alle drei - die beiden Pfarrer und die Vikarin - lesen abwechselnd die Fürbitten, ehe einige Momente der Stille genügend Raum für ein eigenes Gebet und Wünsche zu Heiligabend lassen. Es folgt das Vaterunser und schließlich erteilen Sibylle Rolf und Tobias Habicht den Schlusssegen.

„Für uns war klar, dass es nicht Weihnachten werden kann ohne das Lied ,O du fröhliche’“, meint der Pfarrer noch. Beim Schmücken der Kirche am Morgen sei man zwar sehr traurig gewesen, dass in diesem Jahr die Begleitung mit Orgel und Chor nicht sein dürfe. „Nichtsdestotrotz: Musik kommt an“, ist er sicher.

Ungewohnt - aber stimmungsvoll

Was auch für den gesamten Ablauf gilt - ungewohnt, aber dennoch sehr stimmungsvoll, was der einfühlsamen Gestaltung und Auswahl der Lieder und Texte, für die das Trio aus dem Oftersheimer Pfarramt verantwortlich war, zu verdanken ist. Zwar hat es technisch hier und da noch geruckelt und nicht alles war perfekt, wie einige der Online-Gottesdienst-Besucher über die Chat-Funktion gemeldet hatten. Aber dennoch: Unter den gegebenen Umständen ist dieser Gottesdienst eine schöne, für viele Menschen auch trostspendende Erfahrung gewesen. Manchmal, das konnte man in der Funktionsleiste am unteren Rand des Bildschirms sehen, waren 45 Teilnehmer angemeldet. Und bestimmt haben vor den Computern oder Tablets auch ganze Familien gesessen. Einen Präsenzgottesdienst hätte nur ein Bruchteil davon in der Christuskirche verfolgen können.

Weitere Gottesdienste über „Zoom“ sind geplant am Sonntag, 27. Dezember, 18 Uhr mit Vikarin Sophia Leppert und am Donnerstag, 31. Dezember, um 18 Uhr mit Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf. Anmeldungen online unter https://ekioftersheim.church-events.de/

