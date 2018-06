„Weil ich es möchte“

Anzeige

David Adlon ist Teil des „weltwärts“-Programm, einer Initiative des Bundesentwicklungsministeriums, die das Interesse von Jugendlichen an freiwilligem Engagement in Entwicklungsländern unterstützt Es gibt verschiedene Entsendeorganisationen in Deutschland. Die von David ist der Sportverein ASC Göttingen.

Von den Eltern wurde er zu diesem Schritt ermutigt, vor allem von seinem Vater Marcus: „Er fand’s richtig gut. Er hat nach seinem Abitur damals 15 Monate Zivildienst geleistet und gesagt, dass ihm diese Zeit viel gebracht hat“, erzählt David im Gespräch mit unserer Zeitung. Mutter Claudia findet das Engagement ihres Sohnes genau so gut – im Prinzip, „aber weniger weit hätte es auch getan“, meint sie ein bisschen wehmütig, „ England zum Beispiel wäre nicht schlecht gewesen“.

Die Schule liegt in einem Township, die 1300 Kinder sind zwischen vier und 13 Jahre. In eine Klasse gehen zwischen 30 und 50 Mädchen und Jungen. David wird den Lehrern gemeinsam mit seiner Projektpartnerin Lale als eine Art Referendar beim Sportunterricht assistieren, auch mal einspringen, wenn der etatmäßige Lehrer krank ist. „Während der Schulpausen sind wir Anlaufstation für die Kinder und geben Bälle und andere Spielgeräte aus“, erzählt er.

Eigene Projekte ins Leben rufen

Unterricht ist von 8 bis 13 Uhr, nachmittags kann er mit anderen Freiwilligen die Sportprojekte seiner Vorgänger fortführen. Sie können aber auch eigene Angebote ins Leben rufen und aufbauen. Es gibt zum Beispiel schon eine Mädchen-Fußballmannschaft, eine Badminton-Gruppe und ein Kanu-Team. Ich würde bei Kindern gerne auch noch die Begeisterung für Leichtathletik stärker entfachen“, meint David, der seit über zehn Jahren fester Bestandteil der Leichtathletik-Trainingsgruppe des TSV 1895 Oftersheim ist.

Bevor die Entscheidung für den ASC Göttingen fiel, hat sich David Adlon auch über andere Organisationen, die ein freiwilliges soziales Jahr anbieten, informiert. Er wollte in jedem Fall sein großes Hobby Sport mit dem Auslandsjahr und dem Engagement für Kinder verbinden. Und das kann er jetzt verwirklichen. „Ich hatte noch Zusagen für England, Uganda und Ruanda, auch von anderen Trägern, aber Südafrika finde ich schon am besten.“ Dort könne er außerdem seine Englischkenntnisse intensivieren.

Los geht’s am 16. September. Schon eine Woche vorher treffen sich die Freiwilligen in Göttingen, werden vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil empfangen. Der Termin ist zum einen Danksagung an die „Heimkehrer“ und zugleich Entsendung für die Neuen.

Mutter Claudia weiß: „Er wird in Südafrika viel Elend sehen, Kinder, die in den ärmsten Verhältnissen aufwachsen. Aber David ist stark, er wird sich da durchbeißen.“ Das gilt aber vermutlich auch für den Rest der Familie, die in Deutschland bleibt: Neben den Eltern sind das noch die 16 Jahre alte Schwester Amelie und Katze „Mia“, die sich bei unserem Termin an David schmiegt und sich die Streicheleinheiten schon auf Vorrat abzuholen scheint.

„Mir geht es richtig gut“, ist ihr der 18-Jährige dankbar, „aber ich weiß, dass nicht jedes Kind unter diesen Bedingungen aufwächst. Deshalb will ich jetzt etwas zurückgeben.“ Schade findet er, dass die Bereitschaft sich sozial zu engagieren, nicht bei allen Jugendlichen vorhanden ist.

„Ich wurde teilweise gefragt, ob ich das für mein Studium brauche, ob mein Abi nicht so gut ist. Nein, ich mache ein sehr gutes Abitur und benötige den Auslandsaufenthalt auch nicht für mein Studium. Ich mache das einfach nur, weil ich es möchte“, sagt David Adlon entschieden.

