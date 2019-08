Weinprobe mit deftigen Pfälzer Spezialitäten

Oftersheim.Der Ski-Club lädt zur Weinwanderung nach Wachenheim am Samstag, 5. Oktober, ein. Los geht es zur Weinwanderung mit anschließender Weinverkostung um 10.45 Uhr an der Kurpfalzhalle – die Veranstaltung ist für Mitglieder.

Mit dem Bus geht es nach Wachenheim an der Weinstraße. Nach einer zirka 30-minütigen Wanderung besteht auf der Wachtenburg die Möglichkeit zur Einkehr. Nächstes Ziel ist das romantische, im italienischen Stil erbaute Weingut Villa Wolf. Dort findet eine gesellige Weinprobe für die Vereinsmitglieder statt. Nach einem deftigen Abendessen mit Pfälzer Spezialitäten fährt der Bus gegen 19.30 zurück in die Hardtgemeinde. Anmeldungen per Mail bis Freitag, 20. September, an ski-club-oftersheim@t-online.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 08.08.2019