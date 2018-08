Anzeige

Oftersheim.Die Vorbereitungen für das Fest der Siedlergemeinschaft laufen auf Hochtouren, denn am Samstag und Sonntag, 18. und 19. August, laden die Verantwortlichen zu ein paar schönen Stunden zum Verweilen ein. Gefeiert wird in der Hardtwaldsiedlung am Kuhbrunnenweg. Beginn der Veranstaltung ist am Eröffnungstag um 16 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr.

Im großen Zelt wird Musik versprochen sowie Fassbier, Wein und verschiedene Schorlen angeboten. Zum Essen gibt es Schnitzel und Bratwürste von der Metzgerei Gieße sowie Pommes, Wurstsalat und Brötchen. Obendrein gibt es Fisch- und Lachsbrötchen sowie Kaffee und eine große Kuchenauswahl. Im hinterem Teil des Festgeländes, hinter dem Bierausschank, wartet ab 20 Uhr eine Bar.

Am Sonntag spielt der Musikverein ab 10.30 Uhr und es gibt Weißwürste mit Brezeln. Abschließend heißt es in der Pressemitteilung, dass die Siedlergemeinschaft stolz darauf sei, das Fest im Sinne der Vorgänger fortzuführen. sz