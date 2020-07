Weitere Lockerungen lassen bald auch wieder Gruppentreffen zu

Oftersheim/Schwetzingen.Die Seelsorgeeinheit Schwetzingen der katholischen Kirche teilt mit, dass die Gemeindehäuser schrittweise, zunächst für Sitzungen, dann auch für Gruppen, wieder geöffnet werden können. Dazu braucht es ein Hygienekonzept.

Der Pfarrgemeinderat hat über das Vorgehen beraten und folgenden Weg beschlossen: Die Gemeindeteams erstellen nach Vorgabe des Erzbistums aus Freiburg ein Hygienekonzept für die Gemeinderäume, sprechen dieses mit dem Pfarrer ab und gehen auf die einzelnen Gruppierungen zu.

Auf Einhaltung achten

Jede Gruppierung muss einen Hygieneverantwortlichen stellen, der auf die Einhaltung achtet. Sind die Vorgaben erfüllt, können sich die Gruppen wieder treffen. Voraussichtlich wird dies nach den Sommerferien wieder möglich sein.

Der im März gewählte Pfarrgemeinderat konnte sich jetzt zur konstituierenden Sitzung treffen. Bei der Sitzung wurde Maria Teubner für ihr langjähriges großartiges Engagement im Pfarrgemeinderat gedankt.

Jede Erstkommunionfamilie hat einen Brief bekommen und ist eingeladen, an den vorgegebenen Terminen im Oktober und November im kleinen Kreis mit den Kindern die Erstkommunion zu feiern. Man mache die Erfahrung, heißt es in der Mitteilung, dass manche Familien froh darüber seien, anderen wiederum sei dieser Weg aus verschiedenen Gründen noch zu früh.

Nach Lösungen suchen

Für die Familien, die abwarten möchten, werde weiterhin nach Lösungen gesucht und man bleibe in Kontakt. „Alle Familien seien bei den öffentlichen Gottesdiensten willkommen. So erhalten die Kinder Einblick in den Gottesdienstablauf und sind mit uns verbunden“, teilt die katholische Kirchengemeinde mit.

Ab sofort wird es auch wieder nicht öffentliche Messen am Dienstagabend in der Krankenhauskapelle geben. Diese werden über die Radioanlage in die Zimmer der GRN-Klinik übertragen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.07.2020