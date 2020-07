Weiterer Schritt auf dem Weg zu den Fördertöpfen

Oftersheim.Wie soll sich Oftersheim in den nächsten 15 Jahren entwickeln? Wo will die Gemeinde hin? Das waren die Ausgangsfragen für das Gemeindeentwicklungskonzept 2035, das der Gemeinderat im Februar dieses Jahres beschlossen hatte. Am vergangenen Wochenende war das Gremium zwei Tage in Klausur, um einen Schritt weiter in Richtung Landessanierungsprogramm zu gehen, teilt die Verwaltung mit.

Die Gemeinderäte berieten über vier Themenfelder, die sich nach der Auftaktveranstaltung mit Bürgern im März herauskristallisiert hatten: „Bauen, Wohnen, Ortsbild“, „Wirtschaft und Finanzen“, „Kultur, Soziales, Freizeit“, „Verkehr und ÖPNV“.

Weichen für die Zukunft

Die Idee hinter dem Gemeindeentwicklungskonzept: Damit sollen die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Gemeinsam mit den Bürgern sollen eine Strategie entwickelt und in der Folge Fördermittel beantragt werden, um das Gesicht Oftersheims nachhaltig und zukunftsweisend zu verändern. Nach dem Gemeinderatsbeschluss im Februar war die Bürgerbeteiligung einen Monat später der nächste Schritt.

Beim Auftakt zum Gemeindeentwicklungskonzept am 11. März hatte die Corona-Pandemie zwar schon ihre Schatten vorausgeworfen, heißt es in der Pressemitteilung, aber die Veranstaltung mit Bürgern in der Kurpfalzhalle konnte noch stattfinden. Über 60 Einwohner waren dabei, als die Firma „Steg“ aus Stuttgart, von der Gemeinde mit dem Konzept beauftragt, die Idee vorstellte. Die Besucher konnten mit Hilfe von farbigen Würfeln auf einem Luftbild von Oftersheim markieren, was sie an der Gemeinde schätzen und kritisieren, außerdem an einer Stellwand festhalten, wie sie in Zukunft leben möchten.

Corona verhindert Bürgerwerkstatt

Ende März sollten die Vorschläge eigentlich in Workshops ausgearbeitet werden, aber da hatte die Corona-Pandemie schon zu massiven Einschränkungen im öffentlichen Leben geführt. Die Bürgerwerkstatt, die für Ende März geplant war, musste schon ausfallen.

Dennoch nutzten einige Bürger die Möglichkeit, ihre Ideen per E-Mail oder auch persönlich an die Verwaltung oder Gemeinderatsmitglieder zu adressieren, heißt es weiter in der Mitteilung. Für die Förderanträge gelten Fristen. Deshalb ging jetzt der Gemeinderat Mitte Juli in Klausur, um die Vorschläge weiter auszuarbeiten.

Seitens der Firma „Steg“ aus Stuttgart werden diese Ideen jetzt weiter in das Gemeindeentwicklungskonzept eingearbeitet, das dann in der ersten Ratssitzung nach der Sommerpause im September verabschiedet werden soll. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.07.2020