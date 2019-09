Weithin sichtbares Wahrzeichen

Oftersheim.„Man kann nur schützen, was man kennt.“ Dieser Satz beschreibt prägnant die Zielsetzung des alljährlich am zweiten Sonntag im September stattfindenden Tages des offenen Denkmals. Unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ öffnen sich in diesem Jahr bundesweit die Türen zu mehr als 8000 historischen Objekten, darunter nach fünfjähriger Pause auch wieder die Kirche St.

