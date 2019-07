Welches Buch packe ich ein?

Oftersheim.Wer Bücher liebt und schöne Schmöker oder gute und spannende Unterhaltungsromane liest, wer gerne mal einen Buchtipp bekommt, der ist richtig bei der Veranstaltungsreihe der Gemeindebücherei unter dem Titel „Unsere Empfehlung – der Büchertalk“.

Der nächste Termin ist am Donnerstag, 11. Juli, von 9 bis 11 Uhr in den Räumen der Gemeindebücherei, Mannheimer Straße 67. Dann geht es um das Thema „Ferienlektüre“. Die Bücherei-Mitarbeiterinnen stellen in lockerer Runde neue Romane vor. Die Gäste können einfach zuhören, gerne aber auch selbst aktuelle Bücher mitbringen, die sie lesenswert finden und in der Runde vorstellen. Um möglichst viele Bücher vorstellen zu können, ist die Redezeit auf zehn Minuten pro Person begrenzt.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. zg

