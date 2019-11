Wem gelingt bester Schlag zur Champagnerflasche?

Oftersheim.Wenn sich die Golfsaison dem Ende neigt, ist Gelegenheit für besondere Wettbewerbe. Die Liga-Aufstiegsspiele waren gerade erfolgreich abgeschlossen, da konnten die Iron Ladies und die AK 50-Männer zum zweiten Mal ihr ganz besonderes Turnier spielen: Ein Golfturnier für gemischte Teams. Dabei finden sich die Spielpartner in einem Losverfahren, wobei das Handicap außen vor bleibt, heißt es in der Mitteilung der Iron Ladies.

Die tatsächliche Herausforderung liegt in den einzelnen Sonderwertungen, die beispielsweise „Nearest to the bottle“ heißen und bei der die Nähe zur Champagnerflasche im Bunker eine wesentliche Rolle spielt. Um es vorwegzunehmen: Die Ergebnisse aller Teilnehmer lagen eng beieinander. Gewinner des Tages waren Ingrid Kübler und Kevin Weirater mit einer großartigen Runde von 40 Schlägen für neun Loch.

Lange hatte es am Spieltag so ausgesehen, als könnte das Turnier buchstäblich ins Wasser fallen – es regnete bis zum Kanonenstart, danach blieb es trocken. Die Spielbedingungen waren durchweg gut. Den Iron Ladies kann schlechtes Wetter ohnehin nichts anhaben, wie sie sagten, und auch die AK 50 Männer seien bekanntlich wind- und wetterfest, heißt es in der Mitteilung weiter.

Gleich an Loch 1 war mittig ein Seil gespannt, dem möglichst nahe zu kommen war. Rudi Brixles Ball lag am Besten, zumal die Männer eine bewundernswerte Weite und gerade Abschläge an den Tag legten. An Loch 2 ging es um besagtes „Nearest to the bottle“, den besten Schlag zur Champagnerflasche, die im linken Bunker. Gerhard Wittman entschied die Aufgabe für sich. „Nearest to the pin“ hieß es an Loch 4 für die Damen, was Trudi Moos am besten meisterte. Den „Longest Drive“ der Herren an Loch 6 gewann Hans Nieder, Johanna Willam an Loch 8.

„Iron Ladies“-Präsidentin Dr. Johanna Willam hatte Preise für alle Mitspieler besorgt, Bier-Spezialitäten für die Herren, Wein und Sekt für die Damen. Frank Wilhelm, der Kapitän der AK 50, dankte den Organisatorinnen für die Einladung. Er unterstrich die Harmonie zwischen „Iron Ladies“ und AK 50-Männer das gesamte Jahr hindurch. Er dankte seinen Spielern für deren Leistung in der Saison. Als am Ende des Abends das Lied „We are the Champions“ erklang gingen die Feuerzeuge und Handy- taschenlampen in die Höhe, heißt es abschließend. rk

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 13.11.2019