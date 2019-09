Wen soll Waldomir heiraten?

Oftersheim.Eine Vorlesepatin trägt die Geschichte „Die allerbeste Prinzessin“ von Ursula Poznanski und Sabine Büchner am Mittwoch, 25. September, um 15.30 Uhr in der Gemeindebücherei, Mannheimer Straße 67, aus dem Bilderbuch vor. Die Bilder dazu werden auf der Leinwand gezeigt. Die Veranstaltung dauert rund 30 Minuten und richtet sich an Vorschulkinder im Alter von fünf bis sechs Jahren. Bei großer Nachfrage gibt es eine Zusatzveranstaltung um 16.15 Uhr.

Und darum geht es: Bianco, Violetta und Rosalind sind drei bezaubernde Prinzessinnen. Sie haben nur einen klitzekleinen Fehler: Sie streiten für ihr Leben gern. Eines Tages meldet sich Besuch an. Prinz Waldomir hat keine Lust mehr auf die Drachenjagd und möchte lieber heiraten. Natürlich hält sich jede der Prinzessinnen für die Beste – und damit für die zukünftige Frau des Prinzen. Ein turbulenter Wettkampf entspinnt sich, noch bevor sie den mickrigen Waldomir überhaupt zu Gesicht bekommen haben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.09.2019