Wer bekommt Waldomir?

Oftersheim.Eine Vorlesepatin liest für Kinder von fünf bis sechs Jahren die Geschichte „Die allerbeste Prinzessin“ in Verbindung mit einem Bilderbuchkino am Mittwoch, 25. September, 15.30 Uhr, in der Gemeindebücherei vor. Bianca, Violetta und Rosalind sind drei bezaubernde Prinzessinnen. Sie haben nur einen klitzekleinen Fehler: Sie streiten für ihr Leben gern! Eines Tages meldet sich Besuch an: Prinz Waldomir möchte heiraten. Natürlich hält sich jede der Prinzessinnen für die Beste – und damit für die zukünftige Frau des Prinzen. Bei großer Nachfrage gibt es eine Zusatzveranstaltung um 16.15 Uhr. Voranmeldung in der Bücherei, Telefon 06202/59 71 56. Der Eintritt ist frei. zg

