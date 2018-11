Wer fährt mit der HG nach Coburg?

Oftersheim.In der Oststaffel der 3. Bundesliga stehen für die Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen unter anderem Auswärtspartien in Coburg, Leipzig und Eisenach an. Die HG-Fans haben nun Gelegenheit, nicht nur ihr Team in der fremden Halle lautstark zu unterstützen, sondern auch drei schöne Städte Deutschlands näher kennenzulernen. Bei ausreichendem Interesse wird die HG zusammen mit ihrem Partner Stefan Mayer Reisen zu diesen drei Spielen einen Fanbus einsetzen und ein interessantes Programm inklusive einer Übernachtung gestalten.

Zunächst steht am Sonntag, 9. Dezember die Auswärtspartie in Coburg an. Der Bus würde sich am Samstag, 8. Dezember, morgens in Richtung Coburg aufmachen. Nach Ankunft und Bezug des Hotels ist ein Besuch des Weihnachtsmarkts auf dem schönen historischen Marktplatz in Coburg geplant. Ein gemeinsames Abendessen ist ebenso denkbar wie eine Stadtführung am nächsten Morgen. Um 16 Uhr ist dann in der HUK-Arena Anpfiff zum Drittligaspiel gegen den HSC 2000 Coburg II. Danach erfolgt die Rückfahrt. zg

