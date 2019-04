Wer hoppelt vorsichtig durch den Wald?

Oftersheim.Große Augen machten rund 50 Kinder, als sie den Osterhasen aus seinem Versteck hoppeln sahen. Sie suchten ihn am Waldrand und in der Anlage im Oberen Wald. Dann sahen sie ihn: Erst vorsichtig näherte er sich hinter einer Hecke tief gebückt der gut besuchten Biergartenterrasse, dann – immer frecher werdend – hoppelte er über den Spielplatz an übergroßen, bunten Ostereiern vorbei bis hin zum Klettergerüst, wo er von den Kindern umringt wurde.

Leider hatte der Osterhase vergessen, wo genau er am kühlen Morgen die Geschenke versteckt hatte und so begab er sich mit der Kinderschar, begleitet von einigen Erwachsenen, auf die Suche, die zum Insektenhotel, dann über die große Festwiese zurück zum Vereinsgerätehaus führte.

Dort endlich konnten die Kinder mit Hilfe der stellvertretenden Vorsitzenden Gerlinde Pfister das Versteck mit den Geschenken entdecken. Flugs verteilte der Osterhase die schönen Geschenktüten mit vielen süßen Leckereien. Der Vorsitzende Tilmann Hettinger freute sich über die Resonanz bei den Kindern, über den anstrengenden Einsatz von Markus Heß sowie über das Engagement von Gerlinde Pfister, die die Tüten gebastelt hatte. zg/

